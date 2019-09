Alcolumbre diz que novo PGR deve ser sabatinado só na semana do dia 22

O subprocurador da República Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria Geral da República (PGR), será sabatinado no Senado na semana do dia 22 de setembro. Esta é a expectativa do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. “O perfil de um procurador de carreira que está enquadrado nas orientações, digamos assim, para ocupar a PGR foi escolhido pelo presidente do Brasil. O Senado vai sabatinar, e vai ou aprovar ou reprovar, assim como todas as outras autoridades”. disso o presidente do Congresso perguntado sobre a qualidade do escolhido

Alcolumbre se reuniu nesta segunda com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, no gabinete da vice-presidência. Sobre a Previdência, ele negou que haja sinalização de votar já nesta semana a reforma. “Não, pelo contrário, a sinalização que há é de que os líderes estão insistindo –alguns líderes, manifestação legítima– que a gente cumpra um calendário. Eu fiz um acordo político com todos os líderes em relação ao calendário de debates. Amanhã é a sessão temática no plenário do Senado. (…) Há esse sentimento de a gente cumprir o calendário. (…) Como não há consenso em relação a antecipar esse calendário, vou seguir o que está comprometido que é o acordo com os senadores, que é na outra semana, para cumprir as 5 sessões.”

