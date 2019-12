Celebridades “Alegria, alto astral e gratidão”, diz Angélica sobre 2019

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Este ano foi uma sabático para Angélica que aproveitou para descansar, se dedicar a novos projetos e interesses, como a meditação Foto: Divulgação Angélica posa decotadíssima no mar e agradece: "Valeu 2019!" (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Angélica curtiu o último domingo (29) do ano no mar e, feliz da vida, compartilhou no Instagram uma série de fotos sorridente.

“Valeu 2019! Vamos terminar nossa ‘história’ assim… Com alegria , alto astral e gratidão”, disse a apresentadora, casada com Luciano Huck, que ainda avisou: “Só vem, 2020”.

Este ano foi uma sabático para Angélica que aproveitou para descansar, se dedicar a novos projetos e interesses, como a meditação. O período de descanso foi interrompido com um grande susto, quando o filho do meio do casal, Benício, então com 11 anos, bateu com a cabeça fazendo wakeboard em Angra dos Reis, em junho.

Transferido para um hospital no Rio, ele teve diagnóstico de traumatismo cranioencefálico e precisou passar por uma neurocirurgia. O menino se recuperou rapidamente e teve alta médica após alguns dias internado.

