Aleitamento materno encerra atividades do Agosto Dourado na Assembleia Legislativa

Nesta quarta-feira (30), no Plenarinho da Assembleia Legislativa gaúcha, vai acontecer a mesa redonda com o tema: “Amamentação e Conflito de Interesses: Proposta para Atingir o Desenvolvimento Sustentável”.

O evento, organizado pelo mandato da deputada Manuela d’Ávila, que também é a Procuradora da Mulher na Assembleia, vai encerrar as atividades do Agosto Dourado, o mês do aleitamento materno. O debate vai tratar sobre as dificuldades que as mães enfrentam para conseguir amamentar seus bebês.

A mesa, mediada pela deputada Manuela d’Ávila, será composta também pela Nefrologista Pediátrica, Noemia Goldraich; pelo Pós-Doutorando em Epidemiologia, Christian Loret de Mola; e pela mestre e doutoranda em Direito do Consumidor pela UFRGS, Lúcia Souza d’Aquino.

Para os pais e mães que queiram levar seus filhos, haverá espaço adequado para crianças. Também será concedido certificado de participação ao público. A entrada será gratuita.

Serviço:

O quê: Mesa redonda “Amamentação e

Conflito de Interesses: Proposta para Atingir o Desenvolvimento Sustentável”

Quando: Quarta-feira, 30/08, às 14h

Onde: Plenarinho da Assembleia Legislativa – 3º andar (Praça Mal. Deodoro, 101 – Centro Histórico, Porto Alegre)

