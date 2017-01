Aleitamento materno, massagem no bebê e o retorno da mãe ao trabalho são temas das oficinas promovidas pela Unimed Porto Alegre

O retorno da mãe ao trabalho e a importância do sono para o bebê e a mãe são os assuntos que serão abordados nas oficinas Saúde da Gestante e do Bebê realizadas pelo programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre durante o mês de janeiro de 2017.

Oficina de aleitamento materno, curso de gestante, aprender a fazer massagem no bebê também são alguns exemplos das oficinas que podem beneficiar milhares de mães e gestantes que são clientes da Unimed Porto Alegre.

As oficinas são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre e ocorrem nas unidades de Canoas e Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem

Confira a programação completa:

Oficina Curso para Gestantes

O quê: Aula Teórica e Prática

Quando: 18 de janeiro

Onde: Unidade Assistencial Canoas (BR-116, no Conjunto Comercial de Canoas, Avenida Getúlio Vargas, 5.600)

Horário: 08h30min às 18h

O quê: Aula Teórica e Prática

Quando: 27 de janeiro

Onde: ESCOOP (Av Berlim, 409 – São Geraldo – Porto Alegre/RS)

Horário: 08h30min às 18h

Oficina Aleitamento Materno

O quê Cuidado com as mamas, correção da pega, extração do leite

Quando: 05 de janeiro

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 14h30min às 16h

O quê Cuidado com as mamas, correção da pega, extração do leite

Quando: 19 de janeiro

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 14h30min às 16h

Oficina Massagem para Bebês

O quê: Atividade Massagem que é aplicada pelas mamães ou papais, em crianças a partir de um mês de idade

Quando: 17 de janeiro

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 14h30min às 15h30min

Oficina Cuidando da Mamãe

O quê: Retorno ao trabalho e rede de apoio (creche,babá ou avó)

Quando: 05 de janeiro

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 14h30min às 15h30min e das 16h30min às 17h30min

O quê: A importância do sono para a mãe e para o bebê

Quando: 19 de janeiro

Onde: Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)

Horário: 16h30min às 17h30min

Sobre a Unimed Porto Alegre

Fundada em 1971, a Unimed Porto Alegre é uma cooperativa de médicos líder no mercado de assistência à saúde na Capital, Região Metropolitana, Centro-Sul e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Possui mais de 710 mil beneficiários e 360 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que se constitui na maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de sua área de atuação. A Cooperativa conta com 6,5 mil médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Hospital em Guaíba, Laboratório, Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia, Prontos-Atendimentos, unidades de atendimento Odonto Unimed, SOS Emergências Médicas e a Unidade Assistencial Canoas.

