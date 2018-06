Além da política, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro também disputam a competição das frases mais polêmicas

O bate-boca se transformou em um poderoso instrumento dos presidenciáveis na corrida pelo Palácio do Planalto. Que o digam Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL). Na semana passada, o pedetista subiu o tom do confronto verbal entre os dois ao chamar o deputado de “boçal” e “maluco”. Ciro mira sua artilharia pesada em Bolsonaro, na tentativa de estancar o crescimento do adversário em faixas de eleitores que não votavam, até então, nele. O capitão da reserva do Exército, por sua vez, devolve toda vez que é atacado pelos adversários.

Apesar de considerada eficiente por boa parte dos políticos, a língua ferina também tem se mostrado uma dor de cabeça para a dupla. Somente Ciro Gomes foi envolvido em 70 processos por indenizações ou crimes contra a honra por causa da agressividade nos discursos — parte deles por declarações contra Bolsonaro; o presidente Michel Temer; o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (MDB-CE); o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) e o senador José Serra (PSDB-SP).

“Coisa perigosa”

Já Bolsonaro responde a duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusações de injúria e incitação ao estupro — em 2014, ele disse que não estupraria a colega Maria do Rosário (PT-RS) por ela ser “feia” e “não fazer seu gênero” —, além de uma denúncia por racismo: criticou benefícios aos quilombolas em uma palestra.

Coordenador de campanha do irmão, o ex-governador Cid Gomes diz que Ciro, ao disparar contra Bolsonaro, não quer conquistar o eleitorado fiel do adversário, responsável pelas reeleições do deputado. Mas sim os votos que migraram recentemente para o pré-candidato do PSL por simpatia.

“Essa figura, o Bolsonaro, é uma coisa perigosa, mas nossa estratégia não é de polarização com ele. Estamos preocupados porque ele está ampliando o espaço de simpatia no eleitorado. Se fosse o [Geraldo] Alckmin, por exemplo, com esse percentual nas pesquisas, a reação do Ciro seria diferente”, disse Cid, ao chamar a campanha de Bolsonaro de gueto. “Tem um público que não vamos atrás, aqueles que são preconceituosos, machistas, racistas. Mas tem frações do eleitorado que estão com ele e que precisam ser alertadas sobre o que o Bolsonaro significa, e isso é o que Ciro vem fazendo. A candidatura dele é um gueto e não estamos preocupados com esse gueto, queremos que ele fique restrito a esse público”, argumentou.

Bolsonaro, conhecido por suas declarações polêmicas, tenta, numa estratégia de mudar a imagem de agressividade, evitar confrontos. No entanto, basta ser provocado sobre declarações críticas de adversários para soltar a língua.

“O Ciro me chamou de boçal, de câncer a ser extirpado. E, depois, eu que sou destemperado. Em respeito a ele, um ex-governador, nem vou falar que ‘é a mãe’. O Alckmin, que me criticou, esse aí nem falo nada. Não comento sobre candidatos com um dígito nas pesquisas”, atacou o deputado. “Não vou, durante a campanha, ficar polarizando com o Ciro”.

Bolsonaro diz não ter filtro. Fala o que vem na cabeça. Nas das redes sociais — um dos trunfos de sua pré-campanha —, afirma que cuida de todas as postagens de seu perfil no Facebook. Já no Twitter, as declarações são disparadas pelo filho chamado de “Zero Dois”, o vereador Carlos (PSC). Às vezes, ele envia frases ao filho. Uma equipe de apoiadores se encarrega de abastecer, junto com a família Bolsonaro, o Instagram.

