Rio Grande do Sul “Além de atrair investimentos, temos de estimular o empreendedor gaúcho”, afirma o governador Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Eduardo Leite destacou ações do governo para reduzir a burocracia, a tributação e os custos logísticos

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (25), da abertura oficial do seminário Desafios, oportunidades e dificuldades para atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, realizado pela Sergs (Sociedade de Engenharia do RS).

O evento, que ocorreu durante toda a manhã no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pretende debater, identificar e propor soluções para retirar os entraves na implantação de empreendimentos e na execução de obras públicas no Estado.

Ao salientar a importância do evento, Leite destacou a agenda de competitividade, um dos objetivos do governo. “Temos de melhorar o ambiente de competitividade, tornar o RS favorável aos negócios, estimulando investimentos”, esclareceu. Para ele, a ideia é exatamente a do estímulo.

“Muito se fala em atrair, mas atrair é trazer quem vem de fora. Penso que, além de atrair, temos de estimular quem já está aqui. O povo gaúcho é trabalhador, tem vocação empreendedora e capacidade de inovação. Temos de encorajar essas pessoas a fazer o que fazem de melhor: trabalhar e gerar riqueza”, explicou.

O governo do Estado trabalha, inclusive, com um tripé que promove o desenvolvimento econômico: redução da burocracia, da tributação e dos custos logísticos, a fim de atrair investimentos de fora, parcerias com o setor privado, que incluem estradas, hidrovias, aeroportos regionais, escolas, prédios públicos, presídios e equipamentos culturais, e estimular o empreendedorismo gaúcho.

Luís Roberto Ponte, presidente da Sergs, destacou que o objetivo do seminário é “buscar a solução de problemas, sem denúncias vazias”. O sub-procurador de Justiça do Estado, Marcelo Lemos Dornelles, também compareceu ao evento, que contará com a participação do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, no painel A visão do setor público e do setor privado – problemas e soluções, o último do evento.

