Além de ouro, os assaltantes do aeroporto de Guarulhos também levaram 15 quilos de esmeraldas

A quadrilha que efetuou um assalto cinematográfico no terminal de cargas do aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, não levou apenas 718 quilos de ouro. Segundo informações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo, os ladrões também pegaram 15 quilos de esmeraldas, relógios e correntes da marca Louis Vuitton, além de outros 51 quilos de ouro de outra transportadora, o que eleva a estimativa para quase 770 quilos de ouro roubados. As informações são do jornal O Globo.

As esmeraldas, segundo informações prestadas pelo Deic nesta terça-feira (6), seriam enviadas para a Índia. Os relógios e correntes tinham como destino a Suíça. No caso da carga extra de ouro, o produto iria para Dubai.

A primeira carga de ouro é avaliada em R$ 110 milhões. Os outros 51 kg valem R$ 2,3 milhões, segundo informações da polícia. Os 15 kg de esmeradas são avaliados em cerca de R$ 100 mil. Os 18 relógios e um colar da Louis Vitton foram precificados em R$ 94 mil.

O Deic indiciou na segunda-feira seis suspeitos por participação no roubo realizado no último dia 25 de julho. Na segunda-feira, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva (sem data para terminar) dos seis. Quatro estão presos, e os outros dois, foragidos. Eles foram indiciados indiretamente, o que ocorre quando o investigado está em local desconhecido.

O Ministério Público tem 15 dias para decidir se apresenta denúncia contra os suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, todos os líderes do roubo já foram identificados. Falta saber onde está a carga roubada.

Na manhã da última sexta-feira foram localizadas partes da possível ambulância utilizada pela quadrilha. Segundo os policiais, os pedaços do veículo estavam abandonados em um matagal na zona rural do município de Ferraz de Vasconcelos.

A polícia paulista já ouviu ao menos 13 testemunhas do assalto. Durante a semana, passou a ouvir também funcionários das empresas aéreas que originalmente levariam o ouro: Swiss Air e Air Canada.

O assalto

Armados com fuzis e encapuzados, os ladrões usaram viaturas clonadas da Polícia Federal no assalto. O grupo obrigou um funcionário a colocar a carga em um dos carros com uma empilhadeira. A ação durou cerca de dois minutos e foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que uma caminhonete freia bruscamente no terminal.

Os dois veículos usados no assalto foram encontrados na Zona Leste de São Paulo, a sete quilômetros do aeroporto. Segundo a polícia, os bandidos limparam as digitais que estavam nos carros com extintores de incêndio.

A quadrilha levou 31 malotes com ouro, avaliados em mais de R$ 120 milhões. A carga, de origem brasileira, chegou em Guarulhos na manhã anterior ao roubo, e seria enviada a aeroportos de Nova York e Toronto.

Deixe seu comentário: