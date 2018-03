Além do Grêmio, saiba quem são os outros três semifinalistas do Campeonato Gaúcho

Com o encerramento das quartas-de-final do Gauchão nessa quinta-feira, foram definidos os quatro clubes que disputarão as semifinais do campeonato, a partir de domingo. Os últimos a conquistarem uma vaga foram o Brasil de Pelotas e o São José, que farão um dos duelos – no outro estarão Grêmio e Avenida, garantidos desde a quarta-feira.

Grêmio

Apontado por muitos como favorito para o título (que não ganha desde 2010), o Tricolor do técnico Renato Portaluppi teve um começo preocupante no torneio: os tropeços seguidos da equipe de transição chegou a deixar o clube na lanterna, com risco de um inédito rebaixamento regional. Já com os titulares nas quartas-de-final, porém, levou a melhor contra o Inter no mata-mata: venceu o Colorado na Arena por 3 a 0 e perdeu o jogo de volta no Beira-Rio por 2 a 0.

Avenida

O Avenida, comandado por Fabiano Daitx, pode ser considerado uma surpresa nas semifinais. Após conquistar de forma “apertada” uma vaga nas quartas-de-final (ficou em sétimo lugar dentre os oito classificados), o time de Santa Cruz do Sul despachou o Caxias com dois empates: 1 a 1 em casa e 2 a 2 no estádio Centenário, garantindo a vantagem no saldo qualificado.

Brasil de Pelotas

Sob a batuta do técnico Clemer, o Brasil de Pelotas encerrou a primeira fase em primeiro lugar, com uma campanha que o credenciou como um forte candidato à taça. Após um empate de 1 a 1 com o São Luiz de Ijuí, o Xavante impôs uma vitória de 2 a 1 no confronto da noite passada.

São José

Com um quarto lugar na tabela da primeira fase, o São José tropeçou fora de casa diante do Veranópolis por 1 a 0 no primeiro enfrentamento do mata-mata. Nessa quinta-feira, porém, o time do técnico Rafael Jaques devolveu o mesmo placar, levando a decisão para os pênaltis. Na série de cobranças, deu Zequinha por 4 a 3.

