Além do turismo, a Rússia espera poucos benefícios com o Mundial

Entre as barracas de bugigangas do principal mercado de souvenirs de Moscou, o vendedor Alexandre espera, sem entusiasmo, a chegada de diversos torcedores durante o Mundial, cujos benefícios econômicos não prometem ser generosos.

“Poderia se pensar que o Mundial será uma boa oportunidade para vender souvernirs, mas não para nós”, lamenta o comerciante do mercado Izmailovski que, como outras feiras ao ar livre, ficará fechado durante a competição devido às medidas antiterroristas.

Embora a chegada de milhares de aficionados por futebol prometer encher restaurantes e hotéis, não parece que o evento vá ter efeitos duradouros para a economia russa, cujo crescimento deveria se situar entre 1,5% e 2% nos próximos anos. A consultoria McKinsey estimou em cerca de US$ 15 bilhões o aporte do Mundial ao Produto Interno Bruto (PIB) russo, “superando o impacto de campeonatos similares no Brasil, África do Sul, Alemanha e Coreia do Sul, e situando a Rússia no segundo lugar, atrás do Japão”. Essa quantia é sobretudo resultado de investimentos em estádios e infraestruturas de transporte que, divididos nos seis anos de preparação, geram impacto inferior a 0,2% do PIB da Rússia e não permitiram ao país evitar uma recessão em 2015 e 2016.

“O Mundial durará apenas um mês, e o impulso econômico que vai gerar terá pouco impacto em relação a toda a economia russa, que pesa 1,3 trilhão de dólares”, explica Kristin Lindow, analista da agência de classificação financeira Moody’s. “Não esperamos que o Mundial contribua significativamente para o crescimento econômico”, acrescenta.

