Um tribunal alemão decidiu nesta segunda-feira (26) estender a detenção do ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont enquanto a Justiça decide sobre sua extradição à Espanha. Puigdemont foi detido no domingo (25) na Alemanha ao entrar no país pela fronteira com a Dinamarca, após quase cinco meses foragido na Bélgica.

