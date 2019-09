Alemanha deve investir 100 billhões de euros até 2030 para proteger clima   

Os partidos da coalizão governamental da chanceler alemã Angela Merkel entraram em acordo sobre uma estratégia climática de proteção ao meio ambiente. O acordo foi fechado nesta sexta-feira (20) e deve representar investimentos de pelo menos 100 bilhões de euros até o ano de 2030.

O valor será investido em ‘proteção do clima e na transição energética’, de acordo com o texto final da coalizão. A expectativa do governo é utilizar cerca de 54 bilhões de euros nos quatro primeiros anos do plano. O desafio consiste em meios para incentivar os alemães a reduzir as emissões poluentes e permitir que o país cumpra suas metas de redução de emissão de poluentes. O acordo ocorre no dia em que milhares de manifestantes se reuniram em Berlim para protestar pela proteção do clima numa ação global.

“Agora, não somos sustentáveis”, disse Merkel, ao apresentar o pacote de 70 medidas antes da reunião convocada para segunda-feira (23) pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. A Alemanha pretende também acelerar o desenvolvimento de energias limpas (solar, eólica ou biomassa), subindo em 65% em 2030 contra 40% hoje.

LEIA MAIS: Ao menos 150 países registram manifestações em defesa do meio ambiente

Deixe seu comentário: