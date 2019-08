Autoridades da Alemanha apreenderam 4,5 toneladas de cocaína no porto de Hamburgo – a maior apreensão já feita de uma só vez na história do país, informou a alfândega da cidade nesta sexta (2). A droga vinha do Uruguai e ia para a cidade da Antuérpia, na Bélgica. Dentro de um contêiner considerado suspeito foram encontrados 221 sacos pretos com 4,2 mil pacotes de cocaína compactada.