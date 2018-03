A ausência de jogos envolvendo seleções em fevereiro fez com que o ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) praticamente se repetisse, com mudanças mínimas. Os poloneses subiram uma posição e estão a um degrau de sua melhor classificação na história.Os cinco primeiros lugares se mantêm inalterados, com Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica, nessa ordem.

Deixe seu comentário: