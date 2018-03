Alemanha nega acordo com Israel

A Alemanha rejeitou nessa quarta-feira as afirmações de que violou um suposto acordo para permitir que Israel se candidatasse sem concorrentes a um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ativistas pró-Israel nos Estados Unidos acusaram Berlim de não cumprir com o acordo acertado há quase 20 anos, quando o estado hebreu se uniu ao Grupo Regional da Europa Ocidental.

Deixe seu comentário: