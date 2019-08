A Alemanha repatriou da Síria, pela primeira vez, filhos de combatentes alemães do Estado Islâmico (EI). Quatro crianças foram recolhidas na fronteira entre a Síria e o Iraque, segundo confirmou na segunda-feira (19/08) o Ministério do Exterior alemão. Os menores serão devolvidos a familiares que moram no país europeu.

