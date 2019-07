Alerta: 85 cidades do RS têm alto risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya

Os números de casos de dengue continuam assustando a população do Rio Grande do Sul. Porém outro levantamento pede ainda mais atenção para esta pauta. O Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) divulgou que 85 municípios gaúchos têm a infestação do mosquito Aedes aegypti considerada de alto risco para a transmissão tanto da dengue, quanto do zika vírus e da chikungunya.

Entre maio e junho, mais de 4% dos imóveis dos municípios foram identificados com água e a presença de larvas do mosquito. No ano, o estado já teve mais de mil casos confirmados de dengue. A Secretaria da Saúde alerta que as medidas de prevenção devem permanecer mesmo agora durante o inverno, época do ano em que há uma redução na circulação do mosquito.

Lista dos municípios com o Índice de Infestação Predial (IIP), que indica o percentual de amostras em que foram identificadas larvas do inseto:

Nonoai – 16,3;

Espumoso – 13,7;

Salto do Jacuí – 13,5;

Giruá – 12,0;

Dezesseis de Novembro – 11,6;

Nova Palma – 10,8;

Não-Me-Toque – 10,6;

Tapejara – 10,6;

Victor Graeff – 10,5;

Vila Maria – 10,5;

Boa Vista do Cadeado – 9,5;

Salvador das Missões – 9,5;

Jaguari – 9,4;

Santiago – 9,4;

Frederico Westphalen – 9,3;

São José das Missões – 9,1;

Tenente Portela – 9,0;

Jacuizinho – 8,8;

Santo Cristo – 8,7;

Ajuricaba – 8,3;

Uruguaiana – 8,3;

Santo Antônio das Missões – 8,2;

Canoas – 8,1;

Tapera – 8,1;

São Pedro do Sul – 7,8;

Inhacorá – 7,7;

Sananduva – 7,7;

Santa Maria – 7,7;

Panambi – 7,5;

São Sebastião do Caí – 7,4;

Pejuçara – 7,3;

Alvorada – 7,2;

Nova Ramada – 7,2;

Novo Hamburgo – 7,2;

Porto Vera Cruz – 7,2;

Tucunduva – 7,2;

Mato Queimado – 7,0;

Getúlio Vargas – 6,9;

São Nicolau – 6,9;

Santo Antônio do Planalto – 6,7;

Itaqui – 6,6;

Tio Hugo – 6,6;

São Pedro do Butiá – 6,3;

Vista Gaúcha – 6,3;

São Luiz Gonzaga – 6,2;

Ibiaçá – 6,1;

São Miguel das Missões – 6,1;

Ibirubá – 6,0;

Jacutinga – 6,0;

Porto Xavier – 6,0;

Passo Fundo – 5,9;

Tuparendi – 5,9;

Veranópolis – 5,8;

Esteio – 5,7;

Novo Machado – 5,7;

Horizontina – 5,6;

Estação – 5,5;

Pirapó – 5,5;

Quaraí – 5,4;

Cruz Alta – 5,3;

Santo Augusto – 5,3;

Três Passos – 5,0;

Planalto – 4,9;

Bossoroca – 4,8;

Roque Gonzales – 4,8;

São João da Urtiga – 4,8;

Campo Novo – 4,7;

Campos Borges – 4,6;

Sapucaia do Sul – 4,6;

São Paulo das Missões – 4,5;

São Sepé – 4,5;

Novo Tiradentes – 4,4;

São Borja – 4,4;

Trindade do Sul – 4,4;

Vila Lângaro – 4,4;

Cerro Largo – 4,3;

Guarani das Missões – 4,3;

Santa Cruz do Sul – 4,3;

Vicente Dutra – 4,3;

Ciríaco – 4,2;

Porto Lucena – 4,2;

Jóia – 4,1;

Alto Alegre – 4,0;

Feliz – 4,0;

Nova Esperança do Sul – 4,0.

Alguns dos cuidados para evitar o acúmulo de água onde o mosquito pode se reproduzir são:

Tampar caixas d’água, toneis e latões;

Manter limpos os bebedouros de animais;

Guardar garrafas vazias com o gargalo para baixo;

Guardar pneus sob abrigos;

Manter desentupidos ralos, canos, calhas, toldos e marquises;

Não acumular água nos vasos de plantas;

Manter a piscina tratada durante todo o ano;

Coloque embalagens de vidro, lata e plástico em lixeiras fechadas.

