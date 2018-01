Alerta de vírus: um anúncio falso dos Correios está sendo usado para infectar quem usa o Facebook

Os ansiosos para receberem seus pacotes pelos Correios são as vítimas de um novo golpe on-line. Desta vez, os crackers utilizam anúncios patrocinados no Facebook para dar acesso a um suposto sistema de rastreamento de encomendas, que até simula a aparência da versão verdadeira, mas na realidade baixa malwares no computador dos usuários. As informações são do site CanalTech.

Vírus

O vírus é servido a partir de uma página chamada Rastreio Veloz, cujo domínio principal, inclusive, oferece um aplicativo de acompanhamento de pacotes com direito a suporte online e outros recursos. Ao inserir o código de uma remessa na página falsa, entretanto, os usuários acabam baixando pragas em um arquivo de formato ZIP.

Usuário incauto

É claro, nada acontece se o diretório não for aberto, mas um usuário incauto, acreditando que o arquivo contém os resultados de sua busca, não hesitará em fazer isso. É aí que acontece a infecção, com pragas que podem injetar anúncios falsos em páginas de pesquisa, cujos ganhos vão diretamente para o bolso dos golpistas, mas também podem tentar roubar arquivos e dados pessoais ou bancários.

Comércio eletrônico

O golpe parece mirar diretamente nos usuários de serviços de comércio eletrônico internacional, principalmente os localizados na China. São estes os mais ávidos por informações de rastreio, devido ao trâmite complicado e demorado dos pacotes na chegada ao Brasil, o que acaba os tornando um bom alvo para ataques desse tipo.

Verdadeiro sistema

Como normalmente acontece com golpes dessa categoria, entretanto, uma simples observação revela a tentativa de ataque. Basta notar que a suposta página dos Correios, na realidade, está hospedada em um domínio chamado “rastreioveloz” para perceber que há algo de estranho. Quem conhece o verdadeiro sistema também sabe que os resultados da consulta são exibidos na própria tela, sem downloads de arquivos sendo realizados para o computador.

Solução antivírus

Outras medidas podem evitar infecções desse tipo, como manter uma solução antivírus sempre ativa e atualizada. Além disso, vale a pena prestar atenção na procedência de arquivos e downloads realizados, além de desconfiar de links suspeitos que apareçam em blocos de anúncios ou sejam enviados por mensageiros, mesmo que venham a partir de contatos conhecidos.

Deixe seu comentário: