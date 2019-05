Alerta: chuvas e trovoadas devem atingir a região da Fronteira nesta noite e durante a madrugada

Após divulgar o boletim meteorológico para os próximos dias, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) deixou o estado em alerta. O boletim destaca, além da presença de uma frente fria, a ocorrência de chuvas em forma de pancadas com trovoadas na fronteira com o Uruguai.

Em Santana do Livramento, a chuva já chegou. Pontos de alagamentos estão sendo registrados. Nessa região, os ventos ganham força e as rajadas podem chegar a 50km/h. Podem ocorrer chuvas isoladas por todo o estado. A temperatura segue elevada com sensação de abafamento.

Na terça-feira (21), as instabilidades são reforçadas e o tempo fica fechado em todo o Rio Grande do Sul. Haverá pancadas de chuva, trovoadas e ventos em forma de rajadas, especialmente na metade norte gaúcha. O abafamento diminui por conta da nebulosidade e da chuva.

Na quarta (22) e na quinta-feira (23), a chuva segue pelo estado e as temperaturas diminuem e ficam amenas, sem grandes oscilações.

Veja imagens da situação em Santana do Livramento na noite desta segunda-feira (20):

#ChovaForte

Temporal atinge Santana do Livramento, diversos pontos de alagamentos já foram registrados. pic.twitter.com/E3xVpRTK6i — Livramento News™ (@LivramentoNews) May 20, 2019

