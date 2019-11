A área sob alerta de desmatamento na Amazônia teve um aumento de 5,42% no mês de outubro de 2019, comparado ao mesmo mês do ano anterior. São 554,77 km² de floresta com sinais de devastação neste ano, o segundo pior outubro da série histórica, que começa em 2015. Os dados são do sistema Deter-B, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).