Alexandre Baldy foi nomeado ministro das Cidades

A nomeação do deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO) para o comando do Ministério das Cidades foi publicada na edição desta quarta-feira (22) do “Diário Oficial da União”. O Palácio do Planalto já havia confirmado a indicação do parlamentar goiano para o primeiro escalão na última segunda-feira (20).

A nomeação de Alexandre Baldy foi assinada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira (21). Ele tomará posse no cargo de ministro na tarde desta quarta-feira, às 15h30min, em uma cerimônia no Planalto.

O novo titular das Cidades é amigo pessoal do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A indicação do deputado de Goiás é um afago de Temer ao presidente da Câmara – peça-chave para a aprovação de projetos de interesse do governo federal no Congresso Nacional.

Além disso, a nomeação de Baldy atende às reivindicações do “Centrão” por mais espaço na Esplanada. O novo ministro era filiado ao Podemos até a última segunda, dia em que foi anunciado para a vaga aberta com o pedido de exoneração de Bruno Araújo (PSDB-PE) do ministério. Baldy já anunciou que irá se filiar ao PP, uma das maiores bancadas do “Centrão”. O partido cobrava, ao lado de outras siglas, uma fatia da cota de quatro ministérios do PSDB.

Primo do marqueteiro de Temer

Alexandre Baldy é primo do marqueteiro de Temer, Elsinho Mouco. Baldy confirmou o parentesco, mas disse ter relações distantes com Mouco. O marqueteiro disse não ter participação na escolha de Temer.

“Menino de ouro” de Cachoeira

Baldy foi citado, em 2012, no relatório da CPI que investigou as relações do empresário de jogos de azar Carlinhos Cachoeira com políticos. No texto do relator, o ex-deputado Odair Cunha (PT-MG), Baldy era apontado como o “menino de ouro de Cachoeira”.

Na época, o relatório foi arquivado na CPI. No lugar, foi aprovado um texto que não indiciou ninguém. Baldy era o então secretário de Indústria e Comércio de Goiás. O relatório de Odair Cunha também dizia que a relação do agora novo ministro das Cidades e Cachoeira era “quase familiar”. Questionado, Baldy afirmou que nunca teve relação com Cachoeira e que o relatório feito à época tinha como objetivo perseguir o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Perfil

Nascido em Goiânia (GO), em 1980, Alexandre Baldy está no primeiro mandato de deputado federal e foi eleito em 2014 com 107,5 mil votos. Ele é formado em direito pela PUC Goiás. Antes de se filiar ao Podemos – antigo PTN –, o deputado era filiado ao PSDB. Conforme o site da Câmara, o novo ministro das Cidades já atuou como líder do bloco Podemos/PP/PTdoB; vice-líder do PSDB; e vice-líder da oposição (durante o governo Dilma Rousseff).

Segundo o site oficial do deputado, ele já comandou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, entre maio de 2015 e fevereiro de 2017, e foi presidente da Comissão Especial do Regime Penitenciário de Segurança Máxima.

Atualmente, Baldy é o presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético. Antes de ser deputado, Baldy ocupou o cargo de secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás, no governo Marconi Perillo (PSDB).

