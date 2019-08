Alexandre Frota anuncia filiação ao PSDB nesta sexta-feira

O deputado federal Alexandre Frota é o mais novo integrante do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ele se reuniu com dirigente do partido até as 23h desta quinta-feira (15) e decidiu entrar na legenda. Em entrevista, Frota aproveitou para atacar Jair Bolsonaro, dizendo que ele tem uma “milícia”. “Estou aliviado de não ter mais o peso Bolsonaro nas minhas costas. Isso não é ser Judas, como a milícia dele tenta pintar” disse.

O anúncio formal será feito nesta sexta-feira (16), ao lado do governador de São Paulo, João Doria. Além deles, participam da cerimônia o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e o líder da bancada da agremiação na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio.

