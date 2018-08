Pouco tempo depois do PT oficializar a candidatura do ex-presidente Lula, ações para impugnar o registro foram entregues no Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro dos pedidos foi feito pelo candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do MBL (Movimento Brasil Livre). Em seguida, foi a vez do candidato a deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) fazer o pedido.

