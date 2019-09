Alexandre Frota é o deputado que menos gastou recursos com divulgação de mandato

Segundo levantamento do Ranking dos políticos, 16 milhões de reais foi o valor gasto por deputados federais, apenas no primeiro semestre deste ano, com a divulgação de suas atividades parlamentares.

O deputado que mais usou o recurso foi Wllington Roberto (PL-PB), com gasto de R$ 174,4 mil, seguido por Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), que pagou R$ 172 mil e Silas Câmara (PRB-AL), com valor de R$ 163,7 mil.

Este tipo de pagamento é garantido pela cota parlamentar e, segundo a Câmara dos Deputados, não tem um valor máximo delimitado.

Cada deputado, contudo, recebe um valor diferente, porque se considera o preço das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual ele foi eleito. Ao todo, neste ano, o valor total da cota é de cerca de 1 milhão.

O dinheiro pode ser usado para pagar empresas de comunicação, para confeccionar propagandas, pôsteres, anúncios ou impulsionar publicações nas redes sociais que envolvam suas ações políticas.

Alexandre Frota (PSDB-SP) foi o deputado que menos usou o recurso. Durante os seis meses de mandato, ele gastou apenas R$ 80, valor que foi lançado no sistema em março.

