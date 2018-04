Alexandre Gadret recebeu o comunicado do Procurador e Subprocurador Geral de Justiça, Fabiano Dallazen e Marcelo Dornelles, respectivamente, que irá receber a Comenda da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no Grau Comendador. A cerimônia acontecerá no dia 04 de maio, no Auditório Mondercil Paulo Moraes, na sede do Ministério Público gaúcho.

Deixe seu comentário: