Alexandre Nero reclama de Jô Soares: “Não me deixa falar”

Alexandre Nero foi entrevistado por Jô Soares no “Programa do Jô” desta quinta-feira. O ator falou sobre sua peça de teatro, “O Grande Sucesso”, mas acabou reclamando das interrupções do apresentador.

“E no piano?”, perguntou Jô, sobre os integrantes da banda no teatro. O problema é que Nero ainda não tinha acabado de responder a pergunta anterior. “Putz, ele não me deixa falar nada”, reclamou Alexandre Nero, dando uma risada.

Jô Soares, então, disse que não iria mais interromper. “Chega, não vou falar nada”, respondeu. A entrevista seguiu normalmente e os dois não voltaram a falar no assunto. (AD)

