Alexandre Pato brilha em vitória do Villarreal pela Liga Europa

Alexandre Pato teve nesta quinta-feira (15) a sua melhor atuação pelo Villarreal desde a sua estreia, há praticamente um mês. No quinto jogo, marcou um belo gol e deu uma assistência ainda mais bonita para o mexicano Jonathan dos Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Zurique, da Segunda Divisão suíça, que abriu a primeira rodada do Grupo L da Liga Europa. Sadiku marcou para os visitantes no El Madrigal.

Resultados da primeira rodada da Liga Europa:

Feyenoord 1 x 0 Manchester United

Zorya 1 x 1 Fenerbahçe

APOEL 2 x 1 Astana

Young Boys 0 x 1 Olympiacos

Anderlecht 3 x 1 Qabala

Mainz 1 x 1 Saint-Étienne

AZ 1 x 1 Dundalk

Maccabi Tel Aviv 3 x 4 Zenit

Astra Giurgiu 2 x 3 Austria Viena

Viktoria Plzen 1 x 1 Roma

Rapid Viena 3 x 2 Genk

Sassuolo 3 x 0 Athletic Bilbao

Panathinaikos 1 x 2 Ajax

Standard Liege 1 x 1 Celta

Braga 1 x 1 Gent

Konyaspor 0 x 1 Shakhtar Donetsk

Nice 0 x 1 Schalke

Red Bull Salzburg 0 x 1 Krasnodar

Qarabag 2 x 2 Slovan Liberec

PAOK 0 x 0 Fiorentina

Inter de Milão 0 x 2 Hapoel Beer Sheva

Southampton 3 x 0 Sparta Praga

Osmanlispor 2 x 0 Steaua Bucareste

Villarreal 2 x 1 Zurich

Comentários