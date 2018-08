Alfabetização de Jovens e Adultos do CIEE-RS está com matrículas abertas

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está com vagas abertas para a Ação Complementar de Alfabetização de Jovens e Adultos, nas unidades em Porto Alegre, Cachoeirinha e Esteio. Podem participar usuários com idade a partir de 15 anos que não tiveram acesso ao ensino formal da leitura e da escrita.

Os encontros são totalmente gratuitos (inclusive o material didático e o kit individual para cada participante) e são estruturadas por módulos que equivalem aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano).

Documentos para a realização da matrícula:

Carteira de identidade e CPF ou certidão de nascimento/ Uma foto 3×4/ Comprovante de residência.

Maiores informações: Telefones: (51) 3284.7099 / 3363.1058 ou e-mail:alfab@cieers.org.br/ Endereço: Avenida Borges de Medeiros 328, no Centro de Porto Alegre / 8º andar – no horário das 8h às 18h.

Endereços das Unidades:

Porto Alegre / CIEE-RS Posto Borges/ Turnos: Manhã e Tarde/ Av. Borges de Medeiros, nº 328 – Bairro: Centro

CRAS Partenon / Turno: Manhã/ Rua Barão do Amazonas, nº 1959 – Bairro: Partenon

CRAS Glória / Turno: Manhã/ Rua Coronel Neves, nº 555 – Bairro: Glória

Cachoeirinha/ Universitário Cachoeirinha/ Turno: Manhã/ Rua Aparício Soares da Cunha, nº 161 – Bairro: Bom Princípio

CRAS Herbert / Turno: Tarde /Rua Maranhão, nº 260 – Bairro: Fátima

CRAS Betânia / Turno: Tarde/ Horto Municipal Chico Mendes – Rua Capão da Canoa, 55

Esteio / Centro de Artes e Esportes Unificado (Praça CEU) / Turno: Manhã/ Rua Rio Grande, 2364

