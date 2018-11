Alfaiate tira medidas de Bolsonaro para o terno da posse presidencial

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) recebeu, na manhã desta sexta-feira (02), em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o alfaiate Santino Gonçalves, que tirou as medidas do militar para a confecção do terno que ele usará na cerimônia da posse presidencial, em 1º de janeiro.

Santino tem ateliê em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele disse que foi apresentado a Bolsonaro pelo cabeleireiro do presidente eleito. Ainda de acordo com o alfaiate, Bolsonaro pediu terno azul marinho e camisa branca.

“É a primeira vez que tenho contato com o presidente. Vim trazido pelo Max, que já corta o cabelo dele desde que ele entrou para a política. Ele pediu um terno clássico, azul marinho, de tecido italiano, fio 150. A camisa vai ser branca e a gravata é surpresa”, disse o alfaiate, que voltará para tirar novas medidas depois que o presidente retirar a bolsa de colostomia.

Bolsonaro aproveitou a manhã também para cortar o cabelo. Ele recebeu o cabeleireiro Maxwell Gerbatim, paraquedista da reserva. O profissional contou que cuida do cabelo do presidente eleito desde o início da sua carreira na política. “Tem muitos anos, desde que ele era vereador. Ele ia a Madureira, de vez em quando, para cortar o cabelo comigo. Viemos aqui dar um presente para o presidente”, disse Maxwell.

O deputado e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), se reuniu com Bolsonaro na manhã desta sexta. Eles têm se encontrado diariamente para definir a equipe que formará o próximo governo e nomes para o governo de transição, que passará a funcionar em Brasília a partir da próxima semana.

Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, por meio do Twitter, que desautoriza informações divulgadas por qualquer grupo intitulado “equipe de Bolsonaro”. Segundo ele, tratam-se de especulações sobre os mais variados assuntos, tais como a volta da CPMF (Contribuição Provisória Sobre Movimentações Financeiras) e a reforma da Previdência Social.

O posicionamento ocorre após diversas notícias terem sido veiculadas na imprensa com informações atribuídas à equipe do presidente eleito. Na quinta-feira (01), Bolsonaro concedeu a primeira entrevista coletiva após a eleição. Ao contrário do que é usual, apenas as TVs e algumas rádios e sites foram convocados para a entrevista, organizada pela assessoria do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente eleito.

Os jornais impressos e seus portais, agências de notícias nacionais e internacionais – inclusive a Agência Brasil – tiveram seus pedidos de credenciamento ignorados. O presidente eleito disse que não pediu para excluir ninguém da coletiva e que desconhecia quem tinha organizado a entrevista.

