AlfÃ¢ndega apreende 13,2 kg de ouro no aeroporto internacional de Manaus

Aproximadamente 13,2 kg em barras de ouro foram apreendidos na noite de segunda-feira (30) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM). De acordo com a Receita Federal, a apreensão foi feita na Alfândega pela Vigilância Aduaneira do aeroporto.

Em nota, a Receita informou que o viajante responsável pela carga apresentou e validou 4,8 kg de ouro. Entretanto, em vistoria realizada no momento do embarque, constatou-se que o viajante carregava aproximadamente 13,2 kg em barras de ouro.

Na cotação atual, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Um termo de retenção foi lavrado.

