“Algo muito sério deve ter acontecido”, diz o ator Jon Voight, pai de Angelina Jolie

Pai de Angelina Jolie, o ator Jon Voight se manifestou, nesta terça-feira, sobre a separação de sua filha, cujo divórcio do ator Brad Pitt foi confirmado. “É muito triste. Algo muito sério deve ter acontecido para ela tomar essa decisão”, disse Jon ao site “Inside Edition”.

O ator de 77 anos afirma que não sabe mais detalhes sobre o caso, mas está, obviamente, preocupado com a filha, com quem mantém um relacionamento notoriamente distanciado. “Estou rezando”, comentou Voight.

O pai de Angelina, em sua entrevista, ainda revelou que não ficou sabendo da notícia através da filha, mas por meio de seu outro filho. “Me preocupo com as crianças também, espero encontrá-las em breve”, disse Jon Voight.

Advogado de Jolie confirmou separação

Advogado de Angelina Jolie, Robert Offer confirmou via comunicado que a atriz está se separando de Brad Pitt. Segundo Offer, os dois não farão mais comentários sobre o assunto. A decisão teria sido tomada como forma de preservar a saúde da família. O informe foi publicado inicialmente pelo jornal “Telegraph”.

“A decisão foi feita pelo bem da família. Ela não irá comentar sobre o assunto e pede para que a família tenha privacidade neste momento”, diz o informe de Offer.

Consumo de maconha e álcool, diz “TMZ”

De acordo com o “TMZ”, primeiro site a noticiar a separação, Jolie teria dado entrada na papelada nesta segunda-feira. Ela ainda estaria pedindo a guarda exclusiva (e não a compartilhada) dos seis filhos do casal (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne), com direito a visitas regulares de Pitt.

Segundo fontes consultadas pelo “TMZ”, a principal motivação para o divórcio seria a forma como Pitt estaria interagindo com os filhos, de maneira que não estaria agradando Angelina. A ingestão cada vez maior de maconha e álcool por parte do ator teria sido primordial para a decisão de Angelina, que estaria preocupada com a relação do pai com os filhos em supostos “momentos de raiva” de Brad.

O site ainda informa que está descartada a hipótese de traição como motor para a separação do casal e que Angelina teria dispensado qualquer tipo de pensão alimentícia.

Angelina e Brad estão juntos desde 2004, mas o casamento foi oficializado apenas em agosto de 2014. (AG)

