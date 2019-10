Algumas das principais tendências em arquitetura, decoração e design estão reunidas em Novo Hamburgo

Um palacete construído em 1938 e que segue preservado em Novo Hamburgo (Vale do Sinos), recebe até o dia 24 de novembro a mostra Glass Home, evento que destaca 20 projetos de arquitetura, design e decoração, a cargo de profissionais que buscaram valorizar o espaço, localizado no número 1.437 da rua Joaquim Nabuco.

A exposição é apresentada pela GCA Construções e realizada pelo Guia Glass, com organização da empresa Trade Fairs. O projeto e execução ficam a cargo de Redecker + Sperb Arquitetura e Decoração, com a colaboração da Aldabe Arquitetura, do engenheiro Simão Rafael Schmitz, da SRS Engenharia, e do arquiteto Paulo Trein, para adequações de acessibilidade.

Com uma área total de 1,4 mil metros quadrados, o local foi totalmente transformado em um período de 90 dias. A estimativa dos organizadores é de que aproximadamente 8 mil pessoas visitem a mostra, inaugurada há um mês.

Projetos

Um dos destaques é a área do Bistrô e Jardim. O chef Rafael Guimarães assina um cardápio especial, disponível para os visitantes apreciarem durante a visita. Não menos interessante é o Studio Millennial, definido pelo texto de divulgação como “um lugar para conectar”. Trata-se de um ambiente que integra hall, sala, cozinha, dormitório e banheiro, assinados pela BG Arquitetura, de Porto Alegre.

“O conceito é de lifestyle, pensado para uma mulher urbana, que quer viver e receber bem quem ama”, prossegue a assessoria de imprensa. “Uma característica imponente do projeto é a mescla de tons claros e escuros”.

“O estar e o banho exploram a beleza da claridade, dos cinzas e rosas e convivem com o blue dark da cozinha”, revela a arquiteta, Mádia Borge. “Um lugar completo para o bem-estar, seja em momentos íntimos, como banhos revitalizantes, ou compartilhados com amigos.”

Já os escritórios de arquitetura Greisse Panazzolo e Studio Colnaghi assinam em conjunto o projeto do ambiente Aquam, que prioriza aspectos como naturalidade e leveza. “Em um espaço natural e convidativo, a leveza da pedra bruta flutua sobre a água, dando as boas-vindas ao visitante”, definem.

“Conformado pelo imponente plano de concreto aparente em contraste com os fechamentos em vidro, o pavilhão sugere a desmaterialização dos limites entre espaço interno e externo”, acrescentam. “A grande mesa central, com sua sedutora forma orgânica e diversidade de materiais, proporciona a integração entre as pessoas.”

No espaço externo, a contemplação é a ordem, prosseguem sublinham as arquitetas Ana Colnaghi e Greisse Panazzolo. “Para encerrar o trajeto, as fontes lembram da constância do efêmero, através do seu ciclo ininterrupto de movimento da água, e fazem menção ao elemento original que adornava o pátio da histórica residência.”

As arquitetas Jéssica Sperb e Victória Redecker, do escritório Redecker + Sperb Arquitetura e Decoração, assinam por sua vez o projeto “Loft Oia”, que foi buscar inspiração em elementos estéticos de ilhas gregas. “A mescla de tons claros e texturas diferentes forma o conceito praiano”, explicam.

“Buscamos misturar materiais mais naturais, como fibras, pedras, madeira e vegetação para deixar o ambiente bem aconchegante e fluído”, prossegue Victória. “As deslumbrantes formas curvas agregam contemporaneidade ao projeto. É um ambiente que transmite o clima de praia, sem deixar de lado a elegância sempre presente nos projetos assinados pelo escritório”.

O ambiente ganha identidade com o mobiliário, que foi desenhado e assinado pelas arquitetas com exclusividade para a mostra. Os pendentes e arandelas, que são lançamentos no mercado, destacam a elegante iluminação branca com dourado.

Visitação

A mostra “Glass Home” pode ser visitada de terças a sextas-feiras, entre 15h e 21h. Aos sábados, o horário vai das 14h às 21h, ao passo que aos domingos as portas estão abertas ao público das 14h às 20h.

(Marcello Campos)