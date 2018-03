Algumas instalações governamentais dos Estados Unidos receberam pacotes suspeitos

Diversas instalações governamentais nos arredores de Washington, nos Estados Unidos, incluindo três quartéis das Forças Armadas, receberam pacotes suspeitos na tarde da última segunda-feira (26), informaram nesta terça-feira (27) veículos de imprensa locais. Embora ainda não tenham sido divulgadas todas as instalações afetadas, de acordo com a rede de TV CNN, fontes do FBI (a polícia federal norte-americana) afirmaram que os envios foram feitos a diversos lugares vinculados com a rede de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Poucas informações oficiais sobre o conteúdo dos pacotes foram publicadas, mas sabe-se que pelo menos um destes objetos, o recebido em Fort McNair, continha um pó negro – que poderia ser pólvora –, um fusível e um dispositivo GPS.

Além desta instalação, sabe-se que o quartel de Fort Belvoir, a base naval de Anacostia-Bolling e a sede da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), situada em Langley, no Estado da Virgínia, também receberam pacotes.

Por precaução, um dos edifícios da instalação militar em Fort McNair, situada no Sul da cidade, teve que ser evacuado, segundo informou a rede de TV ABC News.

Explosões

O envio destes pacotes coincide com um momento especialmente delicado, depois que o jovem Mark Anthony Conditt, de 23 anos, semeou terror durante as últimas semanas na cidade de Austin, no Estado do Texas, após enviar pelo menos cinco pacotes-bomba que causaram a morte de duas pessoas.

O suspeito pelas explosões em Austin morre, na última quarta-feira (21), afirmou o departamento de polícia. Uma autoridade afirmou, inicialmente ao jornal “Austin American-Statesman”, que a polícia estava atrás do suspeito, e que ele se matou com um artefato explosivo enquanto os agentes se aproximavam. Um oficial foi ferido durante a explosão suicida.

A série de explosões misteriosas que semeou o terror na cidade texana registrou, em cerca de duas semanas, seis explosões em Austin. Uma das explosões, no domingo (18) à noite, ocorreu em uma área residencial quando dois homens passavam. A primeira delas foi no último dia 2 de março.

Na noite de terça-feira (20), o incidente com um dispositivo incendiário deixou um homem de aproximadamente 30 anos ferido. No mesmo dia, mais cedo, houve outro incidente em um centro de distribuição do FedEx em Schertz, perto de San Antonio, no Texas, sendo considerada a quinta explosão da série de crimes. Os outros quatro incidentes deixaram dois mortos e quatro feridos.

