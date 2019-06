Alguns clientes do Banco Inter amanheceram nesta segunda sem saldo na conta

Alguns clientes do Banco Inter acordaram nesta segunda-feira (17) sem saldo em suas contas correntes, ou, até, com o saldo negativo.

“Começando a semana lindamente com a conta negativada e previsão de até 48h para solucionar o problema! Obrigada Banco Inter! Vou avisar aos meus compromissos para aguardar 48h também!”, escreveu uma usuária no Twitter.

Por falhas técnicas, o aplicativo e o internet banking do banco apresentaram erros no saldo dos correntistas na manhã desta segunda.

Após o problema nas contas, o banco retirou ambas as formas de acesso do ar.

Ao tentar acessar o aplicativo do Inter, usuários se deparam com a mensagem “no momento estamos com inconsistência de acesso no aplicativo e internet banking. Em breve, o acesso será normalizado”.​

Segundo os clientes do Banco, o aplicativo estava funcionando até às 6h da manhã.

“Recebi a notificação de alguns pagamentos que fiz e acessei minha conta normalmente, com o saldo correto”, afirma Breno França.

“Eu tinha um certo saldo na sexta e hoje, às 6h, estranhei que o saldo que estava muito abaixo do que esperava, cortado pela metade. Fiz alguns gastos entre sábado e domingo e, como estava com pressa, não parei fazer contas. Quando fui acessar a conta novamente não consegui mais. Preciso gerar boletos e fazer pagamentos e transferências hoje”, relata Juliana Arrivabene.

Muitos usuários relatam nas redes sociais que foram prejudicados por não conseguir realizar operações bancárias ou utilizar o serviço de home broker do banco.

“Estou tentando acessar o aplicativo desde 9h30min. Preciso fazer várias operações, pagamentos e transferências. Meu cartão de crédito e consórcio vencem hoje”, relatou Sérgio Melo.

Segundo o banco, uma instabilidade interna no sistema afetou as contas correntes, mas o problema já foi solucionado.

“O Banco Inter informa que todos os acessos e visualizações de saldo já foram normalizados. Na manhã desta segunda-feira registramos uma instabilidade na visualização de saldo em uma pequena parcela de contas. Os acessos foram temporariamente interrompidos para as devidas correções e é importante esclarecer que o fato não representou prejuízos financeiros para nenhum correntista”, afirmou em nota.

Alguns clientes também relatam que esta não é a primeira vez que têm problema ao acessar o banco. No entanto, nenhuma falha foi tão longa quanto a desta segunda.

“Pelo menos uma vez por semana tenho problemas com o aplicativo, mas não como hoje”, disse Juliana.

“Desde que possuo conta digital, em 2016, tenho problemas de acesso pontuais que duram de 10 a 30 minutos. Essa foi a primeira vez que não consegui acessar por horas”, afirmou Diego Alves, que tem conta como pessoa física e jurídica no banco.

A assessoria da instituição informou que o banco não faria pronunciamentos além da nota à imprensa.

