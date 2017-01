Alguns prefeitos tomaram posse à luz de velas após corte de energia por falta de pagamento em diversas prefeituras

Dois prefeitos na Paraíba tiveram que assinar o termo de posse à luz de velas. Totó Ribeiro (PSDB), prefeito de Curral de Cima, e Mônica Cristina (PSB), prefeita de Pilõezinhos, tomaram posse no domingo (1) nas sedes das respectivas prefeituras, mesmo com a energia elétrica dos prédios cortada.

De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária de energia elétrica da Paraíba, os prédios públicos das duas cidades tiveram a luz cortada em dezembro. A empresa ainda está fazendo um levantamento nas prefeituras paraibanas e é possível que exista uma situação semelhante de corte de fornecimento de energia em outras cidades.

A prefeita de Pilõezinhos, Mônica Cristina, brincou com a situação, embora tenha garantido que a religação da energia é a primeira prioridade da gestão. “Foi uma posse romântica, mas estamos em busca de resolver a situação. Ainda não sabemos quanto a prefeitura tem em caixa. É uma falta de compromisso com o bem público ter deixado chegar a essa situação”, completou.

No caso de Curral de Cima, a assessoria do prefeito informou que a dívida com a concessionária de energia é muito alta e que, por isso, vai buscar uma negociação com a empresa. O prefeito empossado “no escuro” explicou ainda que está fazendo um levantamento da situação financeira do município para resolver o corte da energia. (AG)

