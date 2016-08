Aliados querem discurso “duro” de Dilma no Senado, mas divergem sobre o uso do termo “golpe”

Aliados da presidenta afastada Dilma Rousseff defendem que ela faça um discurso “duro” e “firme” no Senado nesta segunda-feira (29), quando irá ao plenário da Casa para se defender no julgamento final do processo do impeachment.

Para senadores e para o advogado de defesa da petista, o ex-ministro José Eduardo Cardozo, Dilma deve, além de enfatizar que não cometeu crime, não cair em eventuais provocações de adversários. No entanto, os aliados da petista divergem sobre o uso dos termos “golpe” ou “golpista” no pronunciamento, com previsão de duração de 30 minutos, prorrogáveis por período indeterminado a critério do presidente da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF( Supremo Tribunal Federal).

O depoimento de Dilma é esperado como um dos principais atos do julgamento do impeachment. Será a primeira vez que ela irá ao Congresso desde que foi afastada da Presidência da República, em maio. A sessão está prevista para começar às 9h. Após o pronunciamento, Dilma receberá perguntas formuladas pela acusação, pela defesa e por senadores e poderá responder se quiser. Assessores e aliados dizem que ela pretende responder aos questionamentos . (AG)

