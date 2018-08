Aliança contra o contrabando na América Latina

Um passo importante e oficial no combate ao contrabando foi dado ontem, em Brasília, no fim da reunião da Aliança Latina – que reúne países das Américas do Sul e Central. O embaixador Alessandro Candeas, diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do Ministério das Relações Exteriores, encerrou o evento com a notícia de que vai criar um grupo de trabalho envolvendo autoridades e representantes da iniciativa privada dos países-membros para ações contra o crime transnacional. Autoridades, empresários e jornalistas de vários países prestigiaram os dois dias de debates com especialistas.

Carta de Brasília

Durante o evento, firmou-se a “Carta de Brasília” e o pontapé para a Aliança Latinoamericana Anticontrabando, a fim de definir estratégias e táticas comuns contra o problema.

Classificados

Em horário nobre, no programa mais visto da emissora e sem pagar nada, o presidenciável Jair Bolsonaro “anunciou” no Jornal Nacional um apartamento seu que está à venda.

Inferno tecnológico

Virou inferno astral a rotina de bon vivant milionário do deputado petista Miguel Correa Junior, candidato ao Senado por Minas Gerais, com a revelação de ações de suas startups com posts favoráveis a aliados comprados nas redes sociais. Casado com a ex-BBB Letícia Santiago, ele é dono de empresas de tecnologia e fã de viagens de luxo com a mulher.

Cadê ele?

A deputada federal Renata Abreu (SP), presidente do Podemos, distribuiu um “santinho” virtual com foto sua e da irmã, candidata a deputada estadual por São Paulo. Mas não incluiu o candidato do partido ao Palácio do Planalto, Álvaro Dias.

Vai-não-vai

Relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) rebate a previsão do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, de que a proposta não será votada após as eleições. “Ele está equivocado”, garante o tucano.

Pós-eleição

Hauly diz que tanto o presidente Michel Temer (MDB) quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sinalizaram à votação da reforma ainda neste ano. A conferir.

Buraco na urna

O prefeito do Recife (PE), Geraldo Júlio (PSB), deve tirar votos do governador Paulo Câmara (PSB), de seu amigo e que tenta a reeleição. As ruas da cidade estão uma buraqueira só. Agora, o alcaide resolveu fazer mais obras, gerando mais engarrafamentos. Os recifenses reclamam diariamente.

Tia da PF

A PF (Polícia Federal) tem uma fã-de-carteirinha. É a aposentada Dona Narly – como gosta de ser chamada. Moradora de Curitiba, nos últimos anos ela tem frequentado os congressos e eventos de delegados e agentes da corporação. Agora, já é conhecida de todos e até convidada. Passou inclusive por Salvador (BA) no evento da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal).

Brasil bem…

O StartOut Brasil, programa do governo federal que apoia a inserção de startups em ecossistemas de inovação do mundo, vai levar 15 empresas para Miami (EUA), em setembro, para uma agenda de encontros de negócios com incubadoras, aceleradoras, corporações e investidores na maior cidade do Estado da Flórida.

… Em high-tech

A delegação, formada por empresas do Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, apresentará soluções de ponta nas áreas de indústria 4.0 e aeroespacial, logística e gestão empresarial, saúde e segurança da informação, dentre outros setores. A iniciativa é da Apex Brasil.

Cigarros

Sete em cada dez internautas apoiam projeto 769/2015 do Senado, que proíbe propagandas e ações comerciais de empresas de cigarros, como o patrocínio de eventos.

Sumiço

Você tem visto orelhões nas ruas? Sumiram, com a ascensão dos celulares populares. Mas, por lei, a instalação e manutenção dos telefones públicos são um dever das operadoras de cada Região. Dia desses, um leitor da Coluna precisou de um orelhão em Brasília. Nada.

