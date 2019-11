Aliança Pelo Brasil é o nome do partido que Bolsonaro vai criar

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está decidido a deixar a legenda pela qual foi eleito, o PSL, e já o nome do partido que vai criar: Aliança Pelo Brasil. O anúncio deve ser feito em reunião nesta terça-feira (12), com os deputados do PSL, a partir das 16h, em Brasília. As informações são da revista Veja.

O presidente e seus aliados pretendem viabilizar uma legenda para concorrer às eleições municipais de 2020. Para garantir a criação em tempo recorde, o grupo pretende lançar mão, inclusive, de um aplicativo para amealhar apoios. Para empreitada ir adiante, são necessários cerca de 490.000 apoios em pelo menos nove Estados.

A insatisfação de Bolsonaro com o partido tornou-se pública no início de outubro, quando afirmou a um apoiador, na saída do Palácio da Alvorada: “Esqueça o PSL”. Na mesma ocasião, disse que o presidente da legenda, o deputado federal Luciano Bivar, “está queimado pra caramba”. O parlamentar retrucou: “A fala dele (Bolsonaro) foi terminal, ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido? Está esquecido”, disse Bivar, na ocasião, ao blog da jornalista Andréa Sadi.