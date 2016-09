Alimentação saudável é tema de encontro gratuito da Unimed Porto Alegre

Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis é o objetivo do Programa Menu Saúde, da Unimed Porto Alegre. Com a finalidade de auxiliar não apenas clientes, mas também a comunidade, a Cooperativa realiza gratuitamente o Encontro Mensal Menu Saúde nas cidades de Esteio e Porto Alegre. As oficinas fazem parte da área Viver Bem e estão com inscrições abertas pelo telefone 51 3316-7177, pelo e-mail viverbem@unimedpoa.com.br ou pelo blog da Unimed Porto Alegre, www.unimedpoa.com.br/blogviverbem.

