Saiba quais alimentos detox eliminam toxinas e contribuem para a perda de peso

Uma das principais razões pelas quais ganhamos peso é porque descuidamos sobre a importância da desintoxicação. Na correria do dia a dia, somos expostos por uma série de toxinas que acumulam no nosso corpo, fazendo com que o organismo fique inflamado. A consequência disso é a falta de energia, o sono desregulado, uma alimentação desequilibrada e naturalmente o aumento de peso.

Concordamos que com a rotina agitada nem sempre é possível levar um estilo de vida saudável. É nesse momento que entram os alimentos detox. Eles são capazes de ajudar o corpo no processo de limpeza, por isso não devem ficar fora da alimentação diária.

O que é detox?

Detox nada mais é do que uma forma de ajudar o corpo a eliminar as toxinas acumuladas. Mudanças no estilo de vida, hidratação correta e alimentação balanceada faz com que o corpo mantenha o processo de limpeza natural de forma mais ágil, além de garantir o bom funcionamento de todo o organismo.

Alguns alimentos fornecem quantidade significativa de nutrientes para que a eliminação das toxinas seja ideal e como consequência haja eliminação de peso.

Alimentos detox

Eles agilizam o processo natural de desintoxicação do organismo e promovem uma faxina no corpo, limpando toda a carga tóxica acumulada.

Apostar em uma alimentação saudável ajuda o processo natural de cura do corpo. Essa limpeza desempenha um papel importante na perda de peso e no estabelecimento de saúde em geral.

O limão, por exemplo, ajuda a regular o apetite, alcaliniza o organismo e estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Já a maçã é uma esponja, que limpa tudo que vê pela frente, possui alta concentração de sais minerais, antioxidantes e vitaminas que auxiliam no emagrecimento e a diminuir o colesterol ruim.

Além dos alimentos citados existem outros que ajudam a processar essas toxinas, como o abacaxi, o brócolis, a couve, salsão, cenoura e gengibre.

A água de coco também ajuda a promover a limpeza do organismo, além de contribuir para a hidratação do corpo.

Como consumir a quantidade suficientes desse nutrientes?

Há muitas formas de consumo desses alimentos. Dá para incluir no cardápio diário, em receitas mais elaboradas como as sopas, porém a sua forma de consumo mais comum é através dos sucos detox. Basta escolher os alimentos certos, bater no liquidificador e pronto a bebida detox estará pronta.

É importante saber que o tempo para consumir um suco detox feito com as frutas frescas deve ser imediato, pois com o passar do tempo ele perde suas funções fitoquímicas diminuindo o valor nutricional do suco.

Para quem vive na correria do dia a dia e não tem muito tempo de escolher os alimentos e preparar uma refeição detox não precisa desanimar. Hoje já existem opções mais práticas dos alimentos detox, como as versões em pó da Q48, por exemplo, para encaixar na dieta de acordo com a sua rotina.

Benefícios

Além de eliminar as toxinas que ingerimos e nos expomos todos os dias, existem outros benefícios dos alimentos detox para o corpo. Uma pele e cabelos mais saudáveis, a melhora na digestão e retenção de líquidos, o aumento da energia e também um sistema imunológico mais forte.

Incluir os alimentos detox na alimentação é muito mais do que apenas pensar no emagrecimento. A perda de peso acontece porque com a eliminação das toxinas o organismo funciona melhor, mas é importante entender que ao mesmo tempo a saúde também melhora.

Deixe seu comentário: