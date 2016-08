Aline Riscado exibe corpaço enquanto joga frescobol com amiga na praia

Aline Riscado curtiu o dia de sol na praia. A morena postou no Instagram uma foto em que aparece jogando frescobol com uma amiga. “A praia hoje ‘tava’ boa. ‘Tava’ com saudade dela…”, escreveu Aline na legenda da foto. Os fãs ficaram enlouquecidos com a boa forma de Aline. “Musa inspiradora. Muito linda”, escreveu um seguidor. “Certeza que não come chocolate”, brincou uma mulher. “A mais deliciosa de todas”, disse um fã mais atiradinho. (AD)

