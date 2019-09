All Stars: Outback apresenta estrelas do seu menu em novas versões

O Outback Steakhouse preparou uma novidade digna de qualquer tapete vermelho de Hollywood. O restaurante de temática australiana apresenta aos seus clientes o All Stars, a reunião estelar de ícones da marca de um jeito bem diferente, trazendo um boom de sabores em pratos exclusivos. São três produtos inéditos – dois pratos principais e uma sobremesa supericônica – que prometem conquistar os corações de uma legião de fãs por todo Brasil.

Como pratos principais, a marca aposta em duas deliciosas novas opções. A primeira é a Royal Cheese Ribs (R$ 69,90) que traz a costela do Outback em uma versão desossada e mais crocante do que nunca, empanada em panko. E não para aí: desta vez, a costela de porco é RE-CHE-A-DA de queijo – sim, recheada! – e também coberta com um mix de queijos, molho cheese ranch e pedaços crocan tes de bacon. Tão marcante como uma estrela na calçada da fama. A nova opção é inspirada no já conhecido Ned Kelly Cheddar Burger, um hambúrguer suculento de 200 gramas servido no pão australiano com cebolas caramelizadas e cream cheddar. Mas, desta vez, a delícia transforma-se no Ned Kelly Bacon Burger (R$ 46,90) que, com uma nova roupagem, ganha também uma generosa cobertura de molho cheddar ranch derretido em cima do pão e é finalizada com um imponente telhado de oito fatias entrelaçadas de bacon premium defumado e crocante. Um sabor digno de ser premiado com uma estatueta dourada.

Para finalizar, as três sobremesas favoritas dos fãs do Outback estão juntas pela primeiríssima vez na história da marca, em uma nova versão deliciosa: o Favourite Trio (R$ 39,00) traz o Chocolate Thunder from Down Under (brownie de chocolate, sorvete de baunilha, chantilly, calda e raspas de chocolate), o Havanna Thunder (brownie de doce de leite, sorvete de baunilha, chantilly, crumble de biscoito e calda de doce de leite Havanna) e a Cinnamon Oblivion (sorvete de baunilha envolto em nozes crocantes, servido sobre um mix de maçã em calda e croutons de canela, com chantilly e calda de caramelo) juntinhos para fechar com aplausos a experiência.

“Somos referência em inovação, estamos sempre experimentando e testando novas opções para trazer sabores surpreendentes para nossos clientes. O All Stars Outback reúne as nossas estrelas numa versão inédita e esperamos conquistar ainda mais o coração das pessoas, arrancando muitos aplausos a cada mordida”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Campanha nacional com Hugo Gloss

Para divulgar o lançamento, o menu especial All Stars traz uma forte campanha em todo Brasil. Estrelada por Hugo Gloss, conhecido por apresentar as mais famosas premiações de Hollywood, o filme apresenta uma narrativa glamourosa e divertida com o mood de uma première e a temática de um tapete vermelho, onde os novos pratos são as estrelas que desfilam pelo restaurante mostrando todo o sabor especial e exclusivo criado pelo Outback. E claro, Gloss acompanhará esse grande evento e comentará as novas roupagens destes pratos. Com criação da agência Santa Clara, o filme será veiculado em todo Brasil por meio de TV aberta, mobiliário urbano, mídia de elevador e aer oportos. O desdobramento digital fica por conta da agência Ionz e trará forte presença em redes sociais próprias do Outback, com peças exclusivas, além de displays, Spotify e outros. A estratégia de relações públicas é liderada pela JeffreyGroup.

Veja o vídeo da campanha no site www.outback.com.br/allstars. Os lançamentos ficam disponíveis por tempo limitado em todas as unidades da marca no Brasil.

