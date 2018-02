Alô, Apple: os donos de iPhones X estão tendo problemas para atender as ligações

Se você é uma pessoa que se dispõe a pagar alguns milhares de reais em um smartphone, espera que pelo menos ele atenda bem as suas ligações, certo? Bom, deveria ser o caso dos donos do iPhone X, atual smartphone mais caro da Apple, mas alguns deles acabaram quebrando a cara.

Usuários que têm iPhones X estão relatando problemas para atender ligações telefônicas no aparelho, de acordo com reportagem do jornal “Financial Times”.

Centenas deles estão se queixando nos fóruns da Apple de que seu celular, que custa pelo menos R$ 6.999 no Brasil, não consegue realizar a tarefa mais básica que até mesmo um telefone de R$ 50 consegue: receber uma chamada recebida.

Quando o telefone toca, a tela do iPhone X parece levar até 10 segundos para acender, evitando que o usuário toque no botão virtual necessário para atender a chamada.

“Sempre que recebo uma chamada no meu iPhone X, os toques começam, mas a tela aparece depois de 6-8 segundos”, diz um usuário na página de suporte da Apple em inglês.

Queixas de outros usuários indicaram o mesmo problema. “Muitas vezes não consigo ver uma chamada recebida, só posso ouvi-la! Em outras ocasiões, há um atraso significativo”, diz outra postagem.

Até o momento este é o primeiro grande defeito técnico apontado por usuários do iPhone X, lançado em novembro. A Apple disse ao “Financial Times” que estava “prestando atenção nesses relatos”.

O modelo recebeu mudanças maiores de design e de soluções em relação aos iPhones anteriores, como o reconhecimento de rosto chamado Face ID e a tela OLED que toma quase toda a frente do celular, apesar do polêmico entalhe no alto do celular.

A Apple teria cortado pela metade a meta de produção do iPhone X para os primeiros três meses do ano, indo de 40 milhões de unidades para cerca de 20 milhões, o que levou a uma queda nas ações da empresa. Mas a desconfiança sumiu na última sexta-feira (2) quando foi divulgado o último relatório financeiro da companhia.

Cook afirmou que o iPhone X “superou as expectativas” e, junto com o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, gerou o maior rendimento da linha ao longo de sua história. Com isso, houve uma considerável alta de 30% em número de aparelhos ativos nos últimos três anos e a companhia registra atualmente 1,3 bilhões de smartphones em funcionamento em todo o mundo.

Como de praxe, os detalhes sobre a movimentação financeira não são assim muito amplos quando falamos individualmente a respeito de cada modelo. A Gigante de Cupertino afirma ter comercializado um total de 77,3 milhões de iPhones no ano passado, um pouco abaixo do esperado pelos analistas do setor. Contudo, a média de preço de US$ 796 — superior a de US$ 695 de 2016 — elevou os ganhos da empresa.

Cook ainda se gabou quando falou sobre a satisfação do cliente, que estaria “acima do esperado”, e a respeito da substituição do Touch ID pelo Face ID, que teria sido “incrivelmente bem recebida”. Perguntado sobre novas versões do iPhone X, ele foi evasivo e preferiu o silêncio.

Deixe seu comentário: