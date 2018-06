O anúncio de Pedro Parente sobre a saída da presidência da Petrobras durante o dia atropelou as praxes do mercado e abriu desconfiança para todos os lados. Questionados pela Coluna, o Palácio do Planalto silenciou e a Petrobras desconversou. Mas o fato de ter aberto sua demissão enquanto a Bovespa e a Bolsa de Nova York operavam os pregões fez a petroleira perder mais de R$ 50 bilhões em valor de mercado, e as ações despencarem a ponto de as Bolsas interromperem a negociação. A Comissão de Valores Mobiliários avisou que acompanha o cenário e ainda não foi provocada para investigar o porquê de Parente não esperar o fechamento dos pregões, como a regra da praça.

Filé

Nos corredores do Poder, o que se diz é que Parente deve ir para a presidência do conselho da BRF, com salário milionário. E sem precisar de quarentena.

Vai, não vai…

No feriado de quinta-feira, Parente e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, se reuniram em São Paulo. A decisão saiu no fim da noite.

Na conta

Na sexta passada a Petrobras pagou R$ 652,2 milhões em dividendos, após três anos de prejuízos e sem distribuir lucros. Muitos acionistas estrangeiros também ganharam.

Resultado

A Petrobras precisa explicar aos acionistas as perdas. E pagar dividendos. Quem paga a conta é o cidadão ‘sócio majoritário’; porque o Governo detém 51% da petroleira.

Lembrete 1

Não é a Petrobras que está baixando o preço do óleo diesel. É você, através do Governo, quem está cobrindo R$ 0,46 por litro para a refinaria. E segue o filme de terror.

Lembrete 2

Falta o Governo combinar com as distribuidoras que controlam 70% do mercado: BR, Ipiranga e Shell entregam e sobem o preço – e o dono do posto adiciona uns centavos.

Sucata air

A Força Aérea Brasileira aprovou em outubro 2017, confirma a própria Aeronáutica, o Plano de Desativação das aeronaves F-5E/EM/FM. Segundo consta, por custo-benefício também. Mas obriga seus pilotos a voarem nas sucatas norte-americanas – caso do que caiu semana passada perto da base aérea de Santa Cruz (RJ).

No ar

Após aposentar de vez os russos Mirage, hoje a Aeronáutica ainda mantém ativos caças F-5 nas bases de Manaus (AM), Anápolis (GO), Rio (RJ) e Canoas (RS). A FAB não informou quantos F-5 voam atualmente, e avisa que os 36 caças F-39, da Gripen, comprados da fabricante sueca, começam a chegar em 2021. A conferir.

Em família

Além de secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, sobrinho do líder do PTB, Jovair Arantes (GO), preside o Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que gerencia patrimônio de R$ 72 bilhões e decide sobre investimentos. A pasta está no olho da PF, com operação há dias contra esquema de criação de sindicatos.

Recompensas

Jovair e o sobrinho, que recebe salário de R$ 16.215,22, são alvos da Operação Registro Espúrio. O deputado ampliou sua rede de apadrinhados na Esplanada após relatar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e atuar como um dos principais articuladores da rejeição das duas denúncias contra o presidente Temer.

Memória

Suspeitas de fraudes em registros sindicais também derrubaram o ex-ministro do Trabalho do governo Dilma Carlos Lupi.

Radinho já era

Os caminhoneiros apenas suspenderam a greve. A mobilização continua, via whatsapp, a nova arma de união da categoria. Se o diesel não chegar com menos R$ 0,46 na bomba…

Violência…

Levantamento nacional feito pela Coluna constatou que, das secretarias de Segurança que responderam o questionário, só o Estado do Pará confirmou atividades de milícia. Apenas 11 Secretarias estaduais se prontificaram a encarar a pergunta. As outras silenciaram – inclusive o Rio de Janeiro, onde notoriamente várias atuam.

…silenciosa

Apesar de milícias e grupos de extermínio serem um problema nacional, o Disque Direitos Humanos (100) registrou apenas 25 denúncias em 2016, e 24 em 2017.

Deixe seu comentário: