Altamente inflamável

O País ficará longe do entendimento enquanto não houver um severo racionamento de palitos de fósforo para quem percorre áreas de mata seca. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro provocou incêndio, rememorando a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, que lhe faz oposição desde a posse.

Sem companhia

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, tem uma das funções mais ingratas. Todos os dias, precisa se equilibrar sobre um fio a 20 metros do solo. Ontem, em meio a forte ventania, declarou o óbvio: “O presidente expressou opinião pessoal sobre o desaparecimento do pai do dirigente da OAB durante o regime militar.” Deixou claro que não há outros para subscreverem a mesma posição.

Gesto humanitário

Para contrastar com o tumulto do dia, o Diário Oficial da União publicou ontem ato regulamentando a situação de mais de 2 mil médicos que não quiseram voltar à ditadura de Cuba. Confirma a tradição de hospitalidade brasileira.

Correndo atrás do prejuízo

A arrecadação do Estado, iniciada a 1º de janeiro deste ano, atingiu ontem 37 bilhões e 224 milhões de reais. As despesas foram a 40 bilhões e 123 milhões.

A diferença explica os atrasos nos pagamentos de salários aos funcionários e produtos aos fornecedores.

Pé no freio

Sairá esta semana ordem do Palácio Piratini para que todas as secretarias informem o número de veículos disponíveis e a utilização. Vêm medidas de contenção por aí.

Muda o cenário

O envolvimento da ex-deputada federal Manuela D’Ávila no episódio dos hackers fortalece a bancada do PT na Câmara Municipal, que defende candidatura própria à Prefeitura de Porto Alegre. O diretório queria uma frente, tendo a líder do PC do B como cabeça de chapa. A partir de agora, aumenta a possibilidade de a deputada estadual Sofia Cavedon concorrer.

Dormem nas gavetas

Desde 2009, acumulam-se 24 projetos na Câmara dos Deputados e oito no Senado para alterar o critério de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A maioria quer tirar do presidente da República a competência, tão criticada, para nomear os integrantes. Pelo ritmo de tramitação, dá para concluir qual o interesse que os parlamentares têm na aprovação da mudança.

Expectativa

O mercado aposta na queda de 0,25 ponto percentual da taxa Selic ao final da reunião do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, que começa hoje.

Mais claro, impossível

Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, reforça o que o País, se tivesse bom senso, adotaria com rapidez: reforma tributária que não implique aumento de impostos, garantindo segurança, transparência, simplificação e neutralidade.

É condição mínima para a retomada do desenvolvimento e a diminuição da taxa de desemprego. A dificuldade só pode ser atribuída à lentidão do Executivo na entrega de um projeto completo e à insuficiência de conhecimento da maioria de senadores e deputados federais sobre o assunto.

Ostentação

O luxuoso palacete de três andares, que serve como residência do embaixador do Brasil em Washington, foi comprado em 1934. É apenas um exemplo e ajuda a entender o motivo pelo qual o caixa do governo federal, aos poucos, definhou. Há outros prédios suntuosos em capitais da Europa com o mesmo fim. Está na hora de vender. Passou o tempo de mostrar riqueza no exterior, quando há indigência por aqui.

20 anos depois

A 30 de julho de 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso mandou mensagem ao seu colega Carlos Menem: “O Mercosul não é uma máquina de gerar superávit para Argentina, que precisa estar preparada para a hipótese de ter déficit na relação comercial com o Brasil.”

O conteúdo pode ser repetido pelo presidente Bolsonaro. A política de Buenos Aires ainda não mudou.

Na promessa

Há muito tempo, o País vive na esperança do que prometem candidatos em campanhas: inflação suíça e desenvolvimento japonês.

