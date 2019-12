Acontece Alterações no atendimento da emergência SUS do Hospital da Criança Santo Antônio

27 de dezembro de 2019

Foto: Banco de Dados/O Sul

A partir de 06 de janeiro de 2020, a Emergência Pediátrica SUS do Hospital da Criança Santo Antônio será referenciada, passando a atender exclusivamente pacientes que caracterizem casos graves encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A alteração se dará em decorrência de obras de modernização de diversas áreas SUS do hospital. As reformas, cujos projetos de engenharia e licitações estão em tramitação desde 2017, foram recentemente aprovados pela Caixa Econômica Federal, compreendem um investimento na ordem de R$ 10.641.000 e serão executadas pela empresa Ducatti Engenharia Ltda.

Serão remodeladas as seguintes áreas SUS do hospital pediátrico: ambulatórios (térreo), UTI e unidades de internação de múltiplas especialidades (4º andar), unidade de internação de múltiplas especialidades (5º andar), unidades de internações cardiológica, oncológica e de outras especialidades (6º andar). O tempo estimado de execução das obras é de 24 meses.

Para a efetivação de todas estas obras, mantendo-se o hospital em pleno funcionamento no curso das mesmas, será necessário regular o acesso ao setor de emergência SUS do hospital. Para tanto, serão priorizados leitos de internação para pacientes graves e de alta complexidade, não disponíveis em outras unidades de saúde. Portanto, no período, a emergência SUS permanecerá aberta unicamente para casos referenciados pela Rede de Saúde do Município, região metropolitana e de outros hospitais, tudo previamente acordado com o gestor municipal.

Por fim, reitera-se que, a partir de 06 de janeiro, o atendimento da Emergência Pediátrica SUS do Hospital da Criança Santo Antônio será exclusivamente para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, caracterizando casos graves. Demais casos serão indicados a buscar outros serviços, conforme planejamento e orientações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre

