Alternativas: com projeção de time misto, Danilo Fernandes e Neilton aparecem como opções para o Grenal

*Valéria Possamai

Com a expectativa de formação mista para o Grenal deste sábado, no Beira-Rio, o técnico Odair Hellmann conta com opções para a defesa e ataque. Um dos destaques do Inter no Campeonato Gaúcho, o jovem Neilton teve excelente desempenho em diversos fundamentos essenciais para um jogador da posição. Já Danilo Fernandes busca oportunidade para retornar à meta colorada.

Sem entrar em campo há 60 dias, última partida foi contra o CSA pelo Brasileirão, Neilton torna-se uma boa opção para os lados do campo. Pelo Campeonato Gaúcho, o atacante teve o melhor desempenho de passes: aproveitamento de 89,1% e 261 passes. As estatísticas ainda apontam para um aproveitamento de 71,4% de suas viradas de jogo e sendo destaque da posição no torneio regional.

Garçom colorado no Estadual com 3 assistências para gol, o camisa 17 também contribuiu para a chegada no ataque com 14 passes para finalização. Além de apoiar ofensivamente, ajuda no esquema de Odair no quesito marcação. Com 19 desarmes corretos e um aproveitamento de 90,5%, o jogador foi o atacante do Internacional que mais desarmou no Gauchão desse ano.

Outra boa opção para o técnico Odair Hellmann é Danilo Fernandes. Desde 2016 no clube gaúcho, o goleiro segue invicto quando seu adversário é o Grêmio. Com três clássicos no currículo, o goleiro não sofreu nenhuma derrota e tem apenas dois gols sofridos. Há quase um ano sem disputar uma partida oficial, o jogador pode voltar aos gramados no próximo fim de semana e defender seu tabu de nunca ter perdido clássicos no Rio Grande do Sul.

Leia mais: Classificado na Copa do Brasil, Inter se prepara para o Grenal 421

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: