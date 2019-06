Alto-falantes inteligentes chegam ao Brasil e aprendem português

Febre no mundo inteiro, as assistentes de voz residenciais desembarcam no Brasil fluentes no idioma local. Gigantes como Amazon, Samsung, Apple e Google se juntam às operadoras de telefonia para lançar por aqui os aparelhos que conversam com os usuários. Com essa espécie de alto-falante inteligente (chamado em inglês de smart speaker), é possível pedir uma receita na hora de cozinhar, checar a previsão do tempo ou trocar o canal da TV. Tudo pelo comando de voz.

No exterior, as vendas desses aparelhos só crescem. Para 2019, diz a consultoria Canalys, o mercado vai chegar a quase 200 milhões de unidades vendidas, uma alta de 82% em relação a 2018. Quase metade desses alto-falantes estão nos EUA. Para 2021, a expectativa é que o volume dobre. O avanço vem surpreendendo os analistas porque o preço ainda é alto: os aparelhos podem custar até US$ 299.

Sem controle remoto

Embora muita gente já tenha o produto no Brasil, a conversa só flui em inglês. A Oi lança em julho, em parceria com o Google, o primeiro equipamento do gênero com reconhecimento de voz em português, mas limitado à TV. Para fazer consultas, basta dar o comando de voz e o decodificador mostra o conteúdo na tela. Custará R$ 480.

Roberto Guenzburger, diretor de Marketing do Varejo e Empresarial da Oi, vê uma demanda latente no Brasil:

“O reconhecimento por voz em português demorou para chegar ao Brasil. Nesse primeiro momento, só teremos comando para pedir conteúdos na televisão. Mas vamos desenvolver novas aplicações para permitir novos serviços, como pedir comida e táxi através da inteligência artificial e aprendizado de máquina. É um mercado pouco explorado aqui”, disse Guenzburger.

A Amazon também pretende lançar até o fim do ano a Alexa, sua assistente de voz, em português. Alex Szaprio, presidente da empresa no Brasil, diz que já há desenvolvedores trabalhando no sistema:

“Eles têm um dispositivo Echo (nome do alto-falante) em casa. Todo dia as assistentes recebem e-mail com procedimento para falar sobre determinado assunto. A Alexa já tem mais de 70 mil aplicações.”

A Samsung também já se prepara para lançar no Brasil o seu assistente, chamado de Bixby, em português. Segundo Renato Citrini, gerente de Produtos da empresa, está em fase adiantada de desenvolvimento. O sistema será integrado em todos os produtos vendidos pela empresa, de celulares a fogões, já em 2020. Segundo o executivo, a empresa pode trazer para o país o alto-falante Galaxy Home:

“Ao ter o Bixby em português, vamos sim estudar a possibilidade de ter o produto no Brasil. O brasileiro gosta muito de tecnologia.”

A Apple também vem investindo no assistente Siri. Embora ainda não tenha data para lançar no país o HomePod, a companhia vem selando parcerias com empresas de aplicativos, que já reconhecem a voz do brasileiro na hora de pedir comida e ver viagens pelo iPhone, iPad, Macbook, entre outros aparelhos da empresa. Na Copa América, a Apple criou recursos em português.

Deixe seu comentário: