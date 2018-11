Alto Falantes toca no halloween do Bendito Rock Bar, em Porto Alegre

Em clima de halloween, a banda Alto Falantes toca neste sábado (03), das 21h às 0h, no Bendito Rock Bar (Av. da Serraria, 1202 – Guarujá – Porto Alegre). No repertório estão clássicos de várias décadas do rock e pop rock nacional internacional. A entrada é gratuita.

O grupo é formado por Roger Pinto (voz/teclados), Morgan Gil (guitarra/voz), Eduardo Wolff (bateria) e Igor Vinícius (baixo/voz).

Facebook e Instagram: @altofalantesbanda

SERVIÇO:

O que? Alto Falantes toca no Bendito Rock Bar

Quando? 3 de novembro (sábado), das 21h às 0h.

Onde? Bendito Rock Bar (Av. da Serraria, 1202 – Guarujá – Porto Alegre)

