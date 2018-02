Aluguel em janeiro tem a maior alta mensal desde 2015

O preço médio do aluguel de apartamentos residenciais subiu 0,35% em janeiro, para R$ 28,05 por metro quadrado, iniciando 2018 com a maior alta mensal desde fevereiro de 2015, segundo o índice FipeZap, que monitora o valor médio de apartamentos prontos em 15 cidades brasileiras por anúncios na internet.

Conforme o levantamento, São Paulo era o município com o metro quadrado mais caro para aluguel em janeiro, cobrando R$ 35,86, seguido por Rio de Janeiro (R$ 31,15) e Santos (R$ 28,83).

A pesquisa acompanha o preço médio do metro quadrado de apartamentos prontos em 15 cidades brasileiras, com base em anúncios da Internet.

Por outro lado, Goiânia (R$ 15,34 por metro quadrado), Fortaleza (R$ 16,12) e Curitiba (R$ 17,31) estavam entre as cidades mais baratas para locação residencial.

Em 12 meses, o indicador acumula baixa de 0,52% em termos nominais, influenciado pelo recuo de preços de locação em municípios como Rio de Janeiro (-8,12%), Niterói (-6,36%) e Fortaleza (-3,25%).

Na outra ponta, as cidades com maior variação positiva em 12 meses foram Curitiba (6%), Recife (4,71%) e Florianópolis (3,49%). Em termos reais, a queda acumulada em 12 meses foi de 3,28%.

Queda

O Rio foi a cidade onde os preços de aluguel residencial mais caíram em 2017. Segundo o Índice FipeZap, os imóveis residenciais cariocas para locação ficaram 8,49% mais baratos no ano passado. Ao lado de Niterói, onde a queda foi de 7,2%, o resultado regional influenciou a retração de 0,69% registrada na média das 15 cidades acompanhadas para o levantamento. Foi o terceiro recuo seguido do índice nacional.

Com o resultado, a capital fluminense perdeu o posto de aluguel mais caro do País. O metro quadrado na região fechou o ano em R$ 31,87, atrás de São Paulo, onde os preços médios subiram 2,38%, para R$ 35,76. Em 2016, as posições das cidades estavam invertidas: Rio em primeiro, São Paulo em segundo. Seis das 15 cidades monitoradas registraram queda de preços, e só quatro viram os valores subirem mais que a inflação do período, de 2,95%, segundo o IPCA.

Vendas

O preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras ficou praticamente estável em janeiro na comparação com dezembro, situando-se em -0,01%. Individualmente, nove dos municípios pesquisados apresentaram queda. Contagem (-0,36%), Rio de Janeiro (-0,35%) e Belo Horizonte (-0,32%) foram os destaques.

Entre os municípios que registraram aumento de preços, São Caetano do Sul encabeçou a lista (0,65%), seguido por Recife (0,54%) e Florianópolis (0,40%).

Levando-se em conta os últimos 12 meses, o Índice FipeZap registrou um recuo médio de 0,54% no preço de venda dos imóveis residenciais em janeiro. O preço médio nas 20 cidades pesquisadas apresentou, então, queda real de 3,41%.

Nesse intervalo, o Rio de janeiro apresentou a maior queda (-4,72%), seguido por Niterói (-3,14%) e Fortaleza (-2,87). Apesar do recuo, o Rio de Janeiro se manteve com o metro quadrado mais caro do país (R$ 9.719), seguido por São Paulo (R$ 8.868) e Distrito Federal (R$ 7.842). O menor reço médio por metro quadrado ficou com Contagem (R$ 3.509), Goiania (R$ 4.112) e Vila Velha (4.650).

