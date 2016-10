Aluno agride seu professor e é expulso da sala de aula pelos próprios colegas

Um estudante registrou o momento em que um professor é agredido por aluno após retirar seus fones de ouvido em sala de aula. Nas imagens é possível ver o professor discutindo com o estudante que estava de fone e mexendo no celular. Ao remover os fios da orelha do rapaz, o professor acaba sendo agredido por ele.

A cena aconteceu em uma escola na cidade de Neryungri, na Rússia.

